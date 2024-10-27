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Erzurum'da Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası Düzenlendi

Erzurum'da Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası Düzenlendi
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Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2024 faaliyet programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen 'Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası'na 81 şehirden 100 sporcu katıldı. Yarışlar büyük çekişmelere sahne oldu ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan 'Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası', Erzurum'daki Kayakla Atlama Kuleleri'nin bulunduğu Kiremitlik Tepe'de düzenlendi. 11 kategoride düzenlenen yarışmaya 81 şehirden 100 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye'nin ilk ve tek kayak atlama kulelerinin bulunduğu Kiremitlik Tepe bu kez bisikletçilere ev sahipliği yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan 'Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası'; Yıldız A, Yıldız B ve İşitme Engelliler kategorileri için 2,5 kilometre, Minikler kategorisi için 1 kilometre olarak planlanan yarışlar saat 13.00'da başladı. Toplam 11 kategoride düzenlenen yarışlar büyük çekişmelere sahne oldu. Sporcular, güneşli havada yapılan yarışmada dereceye girmek için büyük bir mücadele verdi.

Erzurum Bisiklet İl Temsilcisi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu Üyesi Mustafa Kocaman yarışmaların büyük bir heyecan içinde geçtiğini söyledi. Kocaman, "Yarışları Kiremitlik Tepe Tabyası'nın içinden ve çevresinden geçecek şekilde hazırladık. 81 ilden gelen sporculara cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'u daha yakından tanıtmaya ve nasıl kazanıldığı konusunda canlı örneklerini sunmaya çalıştık. Federasyonun 2024 faaliyet programında yer alan 'Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası' yarışmalarına Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 100 sporcu katıldı. Beklentimizin üzerinde bir katılımın olması bizi sevindirdi. Hemen karşımızda duran Palandöken Dağı'nın karlı zirvesine bakarak pedal çeviren sporcular, tarihi bir mekanda dereceye girebilmek için tüm gücünü gösterince ortaya heyecan verici bir yarış çıktı. Güneşli bir havada yapılan bu anlamlı yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum. Dün de protokolün katılımı ile sporcularımız bisikletle yaklaşık 9 kilometrelik unutulmayacak tarihi bir gezi yaptı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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