Erzurum'da da Galatasaray coşkusu yaşandı
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Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü karşısında galip gelerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.
- Erzurum'da da Galatasaray coşkusu yaşandı
ERZURUM - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü karşısında galip gelerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar Cumhuriyet Caddesinde şampiyonluğu kutladı. Havuzbaşı kent meydanında toplanan yüzlerce Galatasaray taraftarı meşaleler yakarak doyasıya şampiyonluk coşkusunu yaşadı.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor