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Erzurum'da da Galatasaray coşkusu yaşandı

Erzurum'da da Galatasaray coşkusu yaşandı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü karşısında galip gelerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

- Erzurum'da da Galatasaray coşkusu yaşandı

ERZURUM - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü karşısında galip gelerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar Cumhuriyet Caddesinde şampiyonluğu kutladı. Havuzbaşı kent meydanında toplanan yüzlerce Galatasaray taraftarı meşaleler yakarak doyasıya şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Erzurum Spor Haberler

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