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Erzurum'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları

Erzurum Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında halk koşusu, bisiklet turu ve off-road etkinliği gerçekleştirildi. Vatandaşlar, Türk Bayrakları ve özel logolu tişörtlerle Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Bisikletçiler tur atarken, halk koşusuna katılanlar Ulu Camii kavşağından başlangıç noktasına kadar koştu. Off-road ve motosikletli grup ise Aziziye Tabyası'nda Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu. Akşam saatlerinde fener alayı yürüyüşü yapılacak.