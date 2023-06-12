Erzurum'da Cirit İl Müsabakaları Başladı

TÜRKİYE Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen cirit il müsabakaları başladı. 18 takımın yeraldığı maçlarda cirit takımlarındaki atlara çip kontrolü yapılıyor. Müsabaka öncesi hakemler, cihazla atların boyun derisi altındaki çiplerdeki nuramaralarla takım listesindeki numaraları karşılaştırıyor.

Erzurum'da cirit ligi heyacanı başladı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda hafta sonları oynanan maçlar, atlı spor kulüplerinin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Takımların 7 asil 3 yedek oyuncuyla çıktıkları müsabaka öncesi hakemler, önce sporcuların lisanslarını kontrol ediyor. Takımların verdikleri müsabaka listesiyle oyuncuları tespit eden hakemler, daha sonra atlara çip kontrolü yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından atların boyunlarına takılan çiplerin numaralarını ellerindeki cihazla okuyan hakemler, müsabaka listesindeki numarayla karşılaştırıyor. Çip numaraları kontrolü tamamlandıktan sonra 40 dakikalık 2 devreden oluşan maç başlıyor. Erzurum Atlıspor Kulübü ile Söğütlü Atlıspor Kulübü maçı öncesi de hakemler hem sporcu lisanslarını hem de atların çiplerini kontrol etti. Erzurumluların tribünden izlediği maç kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Lig maçlarının heyecanlı ve çekişmeli geçtiğini belirten Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Erzurum Temsilcisi Erdem Kara, çip kontrolü hakkında bilgi verdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından atların boyunlarına çip takıldığını belirten Erdem Kara, Çipler, atların kimlik numarası gibi. Müsabakalarda bir kulübün atı başka bir kulüp tarafından kullanılamıyor. Önceki yıllarda bir kulüpte maça çıkan at, aynı yıl içerisinde başka bir kulüp adına müsabakada yeralıyordu. Bunun önüne geçmek için çip uygulaması getirildi. Atlar satılacağı zamanda kimliklerinin arka sayfasına eski ve yeni sahibi ile kulüplerinin kaşesine de yer veriliyor diye konuştu.(DHA)