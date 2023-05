Erzurum'da cirit heyecanı

Türklerin tarih boyunca vazgeçmediği, Selçuklu ve Osmanlı'da sporla birlikte hem nefsi terbiye hem de savaşçı yetiştirmede önemli bir unsur olan atlı cirit, Erzurum'da hafta sonlarının bir vazgeçilmezi olarak devam ettiriliyor.

Erzurum'da bir çok köyde ya da ilçede olduğu gibi şehir merkezinde de cirit oynamak ve izlemek bir çok insan için adeta tutku haline gelmiş durumda. Erzurum'da bulunan cirit sahasında hem yaklaşan mahalli liglere hem de Türkiye şampiyonasına hazırlanan takımlar, izleyenlerine heyecanlı anlar yaşatıyor.

Cumhuriyet'in ilk cirit kulübü Erzurum'da

Atlı cirit sporunun adından da anlaşılacağı üzere olmazsa olmaz öğesi attır. At yüzyıllar boyunca Türk kültürünün önemli bir parçası olmuş, Türk hakimiyetini Asya bozkırlarının ötesine taşımıştır. Cumhuriyet sonrası ilk ihtisas kulübü 1957'de Erzurum'da kurulmuş daha sonraları Erzincan, Bayburt, Ankara, Uşak, Manisa ve Malatya'da da kulüpler kurularak bütün Anadolu'da Atlı Cirit profesyonel bir şekilde icra edilmeye başlanmıştır. Atlı Cirit sporunda binici ve atın görünümü estetik bir değer taşımakta toplumsal değerlerimizi yansıtıyor. Milli kültürümüzün bir parçası olan beceri, cesaret, çeviklik, erdem ve bağışlama gibi özellikleri sportmenlikle bir araya getirerek izleyenlere güzel anlar yaşatıyor.

Hafta sonları cirit severler maçları kaçırmıyor

Türkiye şampiyonasına hazırlanan takımlar, kıyasıya mücadele ediyor. Kimi zamanda yürekler ağza geliyor. Elbette her sporda olduğu gibi cirit maçları da kurallara göre oynanıyor. Cirit oyununda, sporcu rakibinin kendisine atacağı ciritten sakınmak için çeşitli hareketler yapar, atın sağına soluna, karnının altına veya boynuna yatar. Kimi sporcular rakiplerini kaçış çizgisine ulaşana kadar kovalar ve ardından cirit atarlar. İsabet ettirebildikleri için puan kazanırlar.

Cirit tarihin derinliklerinden gelen bir ata sporu

Cirit, etimolojik olarak Arapça kökenlidir ve "hurma ağacının soyulmuş dalı" anlamına geliyor. Günümüzde sporcular 100 cm uzunluğunda baş tarafı 2,5 cm çapında oval arkaya doğru 1,5 cm çapında inen ahşaptan yapılmış ve 2,5 cm çaplı tarafı lastik kaplamalı olacak şekilde tasarlanıyor. Atlı Cirit sporunun icra edilebilmesi için önem arz eden bir diğer husus da sahadır. Atların hızı ve koşu mesafesi göz önüne alındığında sahanın büyüklüğü bir gereklilik halini almaktadır. Müsabaka, her iki takımdan 7 at ve oyuncu ile başlar ve eğer bir takımın at ve sporcu sayısı beşten aşağı düşerse hükmen mağlup sayılır. - ERZURUM