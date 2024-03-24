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Erzurum'da 4. Palandöken Freestyle Şampiyonası

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Erzurum'da düzenlenen "4. Palandöken Freestyle Şampiyonası" heyecanlı anlar yaşattı.

Palandöken Kayak Merkezinde bulunan Türkiye'nin ilk snowparkında Palandöken Freestyle Şampiyonası düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 A.Ş. tarafından düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'den 36, farklı ülkelerden ise 4 olmak üzere toplam da 40 sporcu katıldı.

Sporcular, snowboard akrobasi yarışları için hazırlanan pistlerde tek tek kayarak, heyecan dolu anlar yaşadı.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren ve sporcuların 3 etapta yarıştığı şampiyonada zaman zaman rüzgarın şiddetini artırmasıyla zor anlarda yaşadı.

Jüri üyelerinin oylamaları ile belirlenen sonuçlara göre erkeklerde Hasan Kemaloğlu birinci, olurken Furkan Karabıyık ikinci, Umut Öğücü ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise şampiyon Melisa Kopuz, olurken 2. Ceren Sancaklı, 3. ise İdil Halefoğlu oldu.

Kaynak: AA / Spor

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