Erzurum'da 3 Temmuz Stadı'nda Turnike Sistemi Uygulaması Başladı

Erzurum'da amatör futbolun kalbinin attığı 3 Temmuz Stadı'nda değişim ve dönüşüme imza atan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakanlığın talimatları doğrultusunda 3 Temmuz Stadı'nda Turnike Sistemine geçildi. Sporcular ve sporseverler, kimlik kartları ve barkot okutarak stada giriş yapacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatları doğrultusunda buz tesisleri, spor salonlarından sonra amatör futbolun kalbinin attığı 3 Temmuz Stadı'nda da elektronik turnike sistemine geçildi. Artık sporcular ve sporseverler 3 Temmuz Stadı girişine konulan turnike sistemine kimliklerini ve ya barkot okutarak giriş yapabilecekler. Bu sistem sayesinde artık sporcular daha güvenilir bir ortamda antrenman ve maç yapma şansına sahip olacak. Sporseverler de daha güvenli bir ortamda tribünlerdeki yerini alarak maç izleyebilecek.

Turnike geçişleri başladı

Erzurum'da amatör futbolun kalbinin attığı yer alan ve spor kulüplerinin adeta yaşam noktası haline gelen tarihi 3 Temmuz Stadı'nda turnike geçişleri başladı. Artık sporcular, antrenörler, yöneticiler ve sporseverler kimlik kartlarını ya da cep telefonlarındaki barkotları okutarak 3 Temmuz Stadı'na giriş yapabiliyor. Değişim ve dönüşüme eklenen spor tesislerinden biri olan 3 Temmuz Stadı'ndaki turnike geçiş sistemi ile birlikte tarihi stat yeni bir vizyon kazanmış oldu.

Çakmur: Her şey sporcu ve seyirci güvenliği için

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kurumlarına ait spor tesisleri, yurtlar ve gençlik merkezlerindeki turnike geçiş sistemine 3 Temmuz Stadı'nda da eklendiğini belirterek, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda spor tesislerimizde tesis giriş çıkışlarının kontrollü olması kampasın da 3 Temmuz Stadımızın girişine de turnike geçiş sistemi kurduk. Yeni sistemle artık sporcularımız daha güvenli bir ortamda spor yapabilecek. Ayrıca sporseverler de turnike sistemiyle kimliklerini ve ya barkot okutmaları sonrasında stadımıza giriş yapabilecek. Şehrimiz ve tüm spor kulüplerimiz için hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM