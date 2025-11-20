Haberler

Erzurum'da 3 Temmuz Stadı'nda Turnike Sistemi Uygulaması Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erzurum'daki 3 Temmuz Stadı'nda turnike sistemine geçiş yaptı. Artık sporcular ve sporseverler, kimlik kartları veya barkodları ile stada giriş yapabilecek. Bu sistem, sporcu ve seyirci güvenliğini artırmak amacıyla uygulamaya alındı.

Erzurum'da amatör futbolun kalbinin attığı 3 Temmuz Stadı'nda değişim ve dönüşüme imza atan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakanlığın talimatları doğrultusunda 3 Temmuz Stadı'nda Turnike Sistemine geçildi. Sporcular ve sporseverler, kimlik kartları ve barkot okutarak stada giriş yapacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatları doğrultusunda buz tesisleri, spor salonlarından sonra amatör futbolun kalbinin attığı 3 Temmuz Stadı'nda da elektronik turnike sistemine geçildi. Artık sporcular ve sporseverler 3 Temmuz Stadı girişine konulan turnike sistemine kimliklerini ve ya barkot okutarak giriş yapabilecekler. Bu sistem sayesinde artık sporcular daha güvenilir bir ortamda antrenman ve maç yapma şansına sahip olacak. Sporseverler de daha güvenli bir ortamda tribünlerdeki yerini alarak maç izleyebilecek.

Turnike geçişleri başladı

Erzurum'da amatör futbolun kalbinin attığı yer alan ve spor kulüplerinin adeta yaşam noktası haline gelen tarihi 3 Temmuz Stadı'nda turnike geçişleri başladı. Artık sporcular, antrenörler, yöneticiler ve sporseverler kimlik kartlarını ya da cep telefonlarındaki barkotları okutarak 3 Temmuz Stadı'na giriş yapabiliyor. Değişim ve dönüşüme eklenen spor tesislerinden biri olan 3 Temmuz Stadı'ndaki turnike geçiş sistemi ile birlikte tarihi stat yeni bir vizyon kazanmış oldu.

Çakmur: Her şey sporcu ve seyirci güvenliği için

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kurumlarına ait spor tesisleri, yurtlar ve gençlik merkezlerindeki turnike geçiş sistemine 3 Temmuz Stadı'nda da eklendiğini belirterek, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda spor tesislerimizde tesis giriş çıkışlarının kontrollü olması kampasın da 3 Temmuz Stadımızın girişine de turnike geçiş sistemi kurduk. Yeni sistemle artık sporcularımız daha güvenli bir ortamda spor yapabilecek. Ayrıca sporseverler de turnike sistemiyle kimliklerini ve ya barkot okutmaları sonrasında stadımıza giriş yapabilecek. Şehrimiz ve tüm spor kulüplerimiz için hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.