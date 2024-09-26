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Erzurum, Avrupa Spor Haftası'nı Kiremitlik Tabya'da Kutladı

Erzurum, Avrupa Spor Haftası'nı Kiremitlik Tabya'da Kutladı
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı tarihi Kiremitlik Tabya'da düzenleyerek önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. 500'den fazla öğrenci, spor etkinlikleri ile dolu bir gün geçirdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası (Avrupa Spor Haftası) kutlamaları için bu yıl Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önemli bir farkındalığa imza attı.

Bir süre önce Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin tarihi tabyalardan biri olan kent için büyük önem taşıyan tabyalardan biri olan Kiremitlik Tabyayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne zimmetlemesinin ardından bu yıl Avrupa Spor Haftası Kutlamaları, Kiremitlik Tabya'da yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, tüm kamuoyunun dikkatini çekmek için Avrupa Spor Haftası Kutlamalarını Kiremitlik Tabya ile Atlama Kuleleri Kampüsünde gerçekleştirdiklerini belirtti.

23-30 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşen ve 81 vilayette kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Erzurum açısından ayrı bir önem taşıdı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erkan Çelik'in geçtiğimiz sezon kentte yapılan kutlamalarla ilgili hazırladığı Erzurum videosu Avrupa Birliği Konseyi'ni olumlu yönde etkileyince AB Konseyi Avrupa Spor Haftasının kutlanacağı 7 büyük ilden birinin Erzurum olmasını kararlaştırmıştı. HİSF tarafından gönderilen stantlar ve materyaller aracılığı ile Kiremitlik tabya ve atlama kulelerinde 500'ü aşkın ortaokul ve lise öğrencisi gönüllerince eğlenerek spor yaptı.

Türkiye'de önemli kutlamaların yapıldığı büyük ilden biri olmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Erkan Çelik, "Geçtiğimiz sezon yaptığımız kutlamalar sonunda hazırladığımız 'Erzurum' konulu video, AB konseyinden büyük bir ilgi gördü ve bu sezon şehrimiz, geniş çapta Avrupa Spor Haftasının kutlandığı 7 büyük kentten biri oldu. Bunun için oldukça mutluyuz" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonun kararından sonra Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile HİS İl Temsilciliği ortaklaşa önemli bir farkındalığa imza atarak tarihi Kiremitlik Tabya ile Türkiye'nin ilk atlama kuleleri olan atlama kuleleri kampüsünde yaz ve kış sporları temalı spor etkinlikleri düzenledi. Ayrıca Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Atlama Kuleleri Kampüsüne kurulan modern ve geleneksel spor dalları stantlarında ortaokul ve lise öğrencileri gönüllerince eğlenerek hem spor yaptılar. Hem de hareketli bir gün yaşadılar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Valimiz Mustafa Çiftçi tarafından kurumumuza zimmetlenen Kiremitlik Tabya'da 500'ü aşkın gencimizle spor aktiviteleri yaptık. Erzurum'un 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti olması nedeniyle Tematik Kış Sporları, yaz sporlarında etkinlikler gerçekleştirdik.

Bu arada etkinliklere katılan öğrencilere HİSF tarafından gönderilen tişörtler ve şapkalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, HİSF İl Temsilcisi Erkan Çelik, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz ile Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak tarafından öğrencilere ve katılımcılara hediye edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Avrupa Birliği Etkinlik Gençlik erzurum Kültür Yaşam Spor

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