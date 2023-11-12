Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Güreş Takımı Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuklardan oluşan güreş takımı son yıllardaki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar güreş takımının antrenmanı ziyaret eden işadamları Muhammet, Furkan ve Fırat Altunışık, hem sporu hem de genç şampiyon adaylarını desteklemenin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Bizde güreşçi bir aileden geliyoruz. ASP'nin sevgi evlerinde yetişen ve hepsi birer geleceğin Avrupa, Dünya şampiyon adaylarının ülkemiz adına çizdikleri yolda kararlılıkla ilerlemeleri bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor ve onurlandırıyor. Bu başarının gerçek mimarları Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş ve antrenörleri Dursun Kurtoğlu, Eyüp Koçak ve Arif Akyüz hocalarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Tüm takımı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." diye konuştular. Güreş takımına tişört ve güreş ayakkabısı hediye eden, tatlı ikramında bulunan iş adamları daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş'a da plaket verdiler. - ERZURUM