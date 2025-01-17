Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü'nden Serbest Güreşte Büyük Başarı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcuları, Artvin'de düzenlenen liseler arası serbest güreş bölge elemelerinde büyük bir başarıya imza attı.

Sporculardan M. Ç. (56 kg) ve T. P. (51 kg) sıkletlerinde birinci olarak altın madalya kazanırken, E. K. (60 kg) üçüncü olarak bronz madalya elde etti. Bu derecelerle üç sporcu da Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, genç sporcuların başarısını büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu; "Çocuklarımızın sadece akademik değil, sportif alanda da başarı elde etmelerini önemsiyoruz. Spor, onların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda özgüvenlerini artırıyor. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü olarak, sporcularımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye Şampiyonası'nda da çocuklarımızın aynı başarıyı göstereceklerine inanıyoruz." - ERZURUM