Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü'nden Güreş Şampiyonasında Büyük Başarı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Azimle ve inançla yürütülen çalışmalar sonucunda kulüp sporcuları; 2 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye İkinciliği ve 3 Türkiye Üçüncülüğü olmak üzere toplam 6 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Şampiyonada E. İ. ve M. M. D. Türkiye şampiyon olurken, H. Ç. Türkiye ikincisi; M. Y., M. A. ve A. Y. Türkiye Üçüncüsü olmayı başardı.

Başarıya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şu ifadeleri kullandı: "Bu başarı sadece sporcularımızın değil, Erzurum'un ortak gururudur. Aile ve Sosyal Hizmetler çatısı altında yetişen gençlerin, sporla hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerini desteklemek en önemli hedeflerimizden biri. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve bu sürece gönül veren herkesi yürekten kutluyorum. Bu büyük başarıyla Erzurum'un adını bir kez daha Türkiye genelinde duyurduk. Biz inandık, çok çalıştık ve Allah'a şükürler olsun ki karşılığını aldık. Bize inanan, destek olan herkese minnettarız. Bu başarı Erzurum'un evlatlarınındır. Devlet olarak her zaman yanlarında olacağız. Ayrıca bu süreçte desteklerini esirgemeyen Kulüp Başkanımız Sayın Nihat Polat'a ve sponsorumuz değerli iş insanı Sayın Cabbar Erdoğan'a da teşekkür ediyorum." - ERZURUM