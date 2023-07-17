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Erzurum Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü U11-U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı

Spor Haberleri

14-16 Temmuz tarihleri arasında Ankara Yenimahalle Spor Kompleksinde yapılan ve 61 ilden bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen U11-U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcuları 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Habbap Tursun 38 kg Türkiye Şampiyonu olurken Tunahan Polat 44 kg Türkiye üçüncüsü, Hamza Çetin 34kg Türkiye üçüncüsü ve Seyhan Uzal Türkiye yedincisi oldu.

14-16 Temmuz tarihleri arasında Ankara Yenimahalle Spor Kompleksinde yapılan ve 61 ilden bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen U11-U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda U11-U13'de madalya kazanan Erzurum Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcuları 1 altın ve 2 bronz madalya döndüler.

Erzurum Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcularından Habbap Tursun 38 kg Türkiye Şampiyonu olurken Tunahan Polat 44 kg Türkiye üçüncüsü, Hamza Çetin 34kg Türkiye üçüncüsü ve Seyhan Uzal Türkiye yedincisi oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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