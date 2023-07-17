Erzurum Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü U11-U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı

14-16 Temmuz tarihleri arasında Ankara Yenimahalle Spor Kompleksinde yapılan ve 61 ilden bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen U11-U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcuları 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Habbap Tursun 38 kg Türkiye Şampiyonu olurken Tunahan Polat 44 kg Türkiye üçüncüsü, Hamza Çetin 34kg Türkiye üçüncüsü ve Seyhan Uzal Türkiye yedincisi oldu.