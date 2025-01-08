Erzurum 2025 Turizm Başkenti Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Erzurum'un '2025 Turizm Başkenti' ilan edilmesi çerçevesinde düzenlenen Kış Oyunları'nın üçüncü gün yarışları başladı. 312 sporcunun katıldığı etkinlikte alp disiplini, snowboard ve sürat pateni gibi branşlar yarışacak.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın üçüncü gün yarışları başladı.
Organizasyonda bugün alp disiplini, snowboard, sürat pateni (short track) ve curling ile kar voleybolu müsabakaları yapılıyor.
Palandöken Kayak Merkezi ile Curling ve Buz Pateni salonlarında düzenlenen yarışlarda, 312 sporcu mücadele edecek.
Yarışlar, 12 Ocak'a kadar devam edecek.
Kaynak: AA / Talha Koca - Spor