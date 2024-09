Erzurum 2025’te Avrupa Kış Sporları Başkenti Olacak

Yaz ve kış sporları organizasyonlarında Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak gösterilen ve 2025 yılında hem turizm, hem de "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edilen Erzurum, dünyada adını daha çok duyurmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar birçok uluslararası kış ve yaz sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapan Erzurum, özellikle son 13 yılda yapılan yatırımlarla spor merkezi olmayı sürdürüyor.

İklimi nedeniyle dört mevsim birçok alanda sporcuların ilgisini çeken Erzurum, özellikle 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile başlayan tesisleşmeyle beğeni topluyor.

Atlama kuleleri, buz pateni, buz hokeyi, curling salonlarının yanı sıra Avrupa'nın şehir merkezinde 1800 metre yükseklikteki tek olimpik yüzme havuzu olan kent, onlarca spor tesisiyle uluslararası alanda da önemli bir konumda yer alıyor.

Yapılan bu yatırımlarla Avrupa'nın da ilgisini çeken ve 2025 yılı "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilen kent, bir yandan da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025'in "Turizm Başkenti" ilan edildi.

Avrupa Parlamentosu'nda aralık ayında gerçekleştirilecek ACES ödül töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in başkent ödülünü almaya hazırlandığı kent, iki farklı kategoride yeni yıla girmek için gün sayıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'a 2011'deki oyunlarla birlikte önemli spor yatırımları yapıldığını söyledi.

Bu yatırımların sporculara yıllardır hizmet verdiğini belirten Çakmur, "Erzurum, Türkiye'de belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımını alan şehrimiz. Bu şehir kış oyunlarıyla birlikte 5 buz salonuna, atlama kulelerine, biatlon ve kayaklı koşu tesislerine kavuştu. Bunların tamamın şu anda Türkiye'deki kış sporlarının lokomotifi olarak milli takımlara ve kulüplere hizmet veriyor." dedi.

"Erzurum'da milli takımlar ve kulüpler oluştu"

Çakmur, kentteki birçok tesisin Türkiye'de başka bir ilde olmadığını ifade ederek, "Bunun yansıması olarak Erzurum'da milli takımlar ve kulüpler oluştu. Milli takımlar short track ve curlingde şu anda Türkiye'nin bayrağını yurt dışında dalgalandırıyor. Buz hokeyinde altyapı oluşumu başlattık. Bu yıl kulüp ve sporcu sayımızı bu alanda artırıyoruz. Buz hokeyinin altyapı yükünü biz üstlendik. Gönüllü olarak Erzurum'da elimizi taşın altına koyarak şehrimizin gençlerini ve kulüplerimizi buz hokeyinde ilerletmek için her türlü planlamayı yapmış durumdayız." diye konuştu.

Kenti, yüksek irtifası nedeniyle sporcuların tercih ettiğini dile getiren Çakmur, şöyle devam etti:

"Yüksek irtifa antrenmanları kapsamında milli takımlarımız kış sporları için burayı tercih ediyor. Bu tesislerin yansıması şöyle oldu. Erzurum, Kış Sporları Başkenti ilan edildi. Tanınırlık, Avrupa ve dünyanın her yerinde olacak. Erzurum kış sporlarıyla anılır hale gelecek. İkinci olarak 2025 Turizm Başkenti ilan edildi ve 2025 yılında hem yaz oyunlarını, hem de kış oyunlarını bu tesislerimizde gerçekleştireceğiz. Kışın çocuk kupası adında snowboard ve alp disiplinini, Uluslararası Kayak Federasyonunun sistemine dahil ettik. 2025 yılında ilk kez Erzurum'da yapılacak çocuk kupasına 'merhaba' diyeceğiz. Organizasyon 6-12 Ocak tarihleri olarak belirlendi. Alp disiplini ve snowboarda dışında short track ve curling de yarışmaya dahil edildi."

"Avrupa'nın her yerinde artık Erzurum ismi kış sporları merkezi olarak tanınırlığını artıracak"

Çakmur, 2025 yılında kentte birçok spor organizasyonu düzenleyeceklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kış Sporları Başkenti aralık ayında Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda ilan edilecek. Burada ilan edildikten sonra UNESCO'da bunu etiketliyor ve bizi taçlandırıyor. Kış sporları aslında organizasyon yönüyle değil reklam ve lansman yönünden bizi destekleyecek. Avrupa'nın her yerinde artık Erzurum ismi kış sporları merkezi olarak tanınırlığını artıracak. Sadece Avrupa Birliği ülkeleri değil sivil toplum kuruluşları dünyanın her bölgesinden yaklaşık 180 ülkede bağları olan bir şey. Kış Sporları Başkenti olması Erzurum'u artık ileriye dönük her türlü turistin geleceği, kampların daha çok yapılacağı bir yer haline getirecek. Bu tür şeyler ekonomik yönden de büyük katkılar sağlayacak."