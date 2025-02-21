Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt

Erzincansporlu Futbolcular ve Kulüp Yöneticisi için Anma Töreni Düzenlendi

Erzincansporlu Futbolcular ve Kulüp Yöneticisi için Anma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 Şubat 1997'deki trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcular Vedat Çimen ve Cumhur Alan ile kulüp yöneticisi Cengiz Özker için Erzincan'da anma töreni yapıldı. Törende dualar okundu ve mezarlarına güller bırakıldı.

21 Şubat 1997 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Erzincansporlu futbolcular Vedat Çimen ve Cumhur Alan ile kulüp yöneticisi Cengiz Özker için anma töreni düzenlendi.

Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, Erzincansporlu yöneticiler ve futbolcular katıldı.

Kazada hayatını kaybeden kulüp yöneticisi Cengiz Özker ve futbolcu Vedat Çimen'in mezarları başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ardından Vali Hamza Aydoğdu, meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek mezarlarına güller bıraktı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
img

Süpermarketlerde tereyağı krizi büyüyor
img

İkinci dalga geliyor! İmamoğlu saat verip vatandaşları uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı
Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu
Sıfır araç alımlarında indirim sağlayacak 'Hurda araç' düzenlemesi TBMM gündeminde değil

Araç sahiplerine kötü haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.