Erzincansporlu Futbolcular ve Kulüp Yöneticisi için Anma Töreni Düzenlendi

21 Şubat 1997 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Erzincansporlu futbolcular Vedat Çimen ve Cumhur Alan ile kulüp yöneticisi Cengiz Özker için anma töreni düzenlendi.

Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, Erzincansporlu yöneticiler ve futbolcular katıldı.

Kazada hayatını kaybeden kulüp yöneticisi Cengiz Özker ve futbolcu Vedat Çimen'in mezarları başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ardından Vali Hamza Aydoğdu, meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek mezarlarına güller bıraktı. - ERZİNCAN