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Erzincanspor'un play-off'taki rakibi Şanlıurfaspor

Erzincanspor'un play-off'taki rakibi Şanlıurfaspor

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. lig Beyaz Grup play-off 2. turda Esenler Erok sporu saf dışı bırakan 24Erzincanspor'un rakibi Şanlıurfaspor oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. lig Beyaz Grup play-off 2. turda Esenler Erok sporu saf dışı bırakan 24Erzincanspor'un rakibi Şanlıurfaspor oldu.

Üçüncü tura yükselen 24Erzincanspor, TFF 2. Lig Beyaz Grubun play-off karşılaşmalarında doğrudan 3. tura yükselen Şanlıurfaspor ile 7 Haziran çarşamba günü saat 20.00'de Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Rövanş ise 11 Haziran'da Şanlıurfa'da saat 20.00'de oynanacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Şanlıurfaspor Esenler Spor Haberler

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