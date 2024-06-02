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Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan Takımdan Ayrıldı

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Erzincanspor teknik direktörü Bülent Akan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu. Akan, gelecek sezon için kulübe başarılar diledi ve transfer görüşmelerinin avukatı ve danışmanı tarafından yapılacağını belirtti.

24 Erzincanspor teknik direktöre Bülent Akan, takımdan ayrılacağını belirterek veda etti.

Erzincanspor teknik direktörü Bülent Akan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Ayrılıklar da sevdaya dahildir' ifadelerini kullanarak kulübe veda ettiğini duyurdu. Akan, açıklamasında, "Bugün itibarıyla Erzincanspor'daki görev süremiz sona erdi. Gelecek sezon için Erzincanspor'a başarılar dilerim. Yeni sezon için transfer görüşmelerimi avukatım Ercan Sevdimbaş ve danışmanım Mehmet Gölpınar yapacaktır. Spor kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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