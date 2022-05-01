Erzincanlılar Trabzonspor'un şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde sokaklara döküldü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı müsabaka sonrası şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Bordo-mavili taraftarlar, maçın bitmesiyle birlikte meşaleler yakarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Kutlamalar çerçevesinde Erzincanlı vatandaşlar sokak ve caddelere döküldü. Cumhuriyet Meydanı'na akın eden çok sayıda vatandaş buradaki meydanda takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Ellerinde meşaleler ve Trabzonspor bayrakları ile şampiyonluk coşkusu yaşayan vatandaşların 38 yıllık hasreti son buldu. Müzik eşliğinde horon oynanan kutlamalarda Erzincan'ın en işlek caddelerinden olan Ordu Caddesi'nde taraftar slogan eşliğinde yürüyüşe geçti. Havai fişek ve meşaleli kutlamalar gece boyu sürdü.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise işlek cadde ve sokaklarda tedbirlerini artırdı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Spor