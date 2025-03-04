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Erzincanlı Sporcuların Başarısı: Ahmet Berat Bozdemir Türkiye Şampiyonu Oldu

Erzincanlı Sporcuların Başarısı: Ahmet Berat Bozdemir Türkiye Şampiyonu Oldu
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Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcu Ahmet Berat Bozdemir gülle atmada Türkiye birincisi, Poyraz Aslan ise cirit atma branşında üçüncü oldu.

Erzincanlı sporcu Ahmet Berat Bozdemir gülle atmada Türkiye şampiyonu, Poyraz Aslan ise cirit atma branşında Türkiye üçüncüsü oldu.

Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Erzincanlı sporculardan gülle atma branşında Ahmet Berat Bozdemir 14.80'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Cirit atma branşında ise Poyraz Aslan Türkiye üçüncüsü oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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