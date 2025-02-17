Erzincanlı Sporcular U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
11-15 Şubat 2025 tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Erzincanlı sporcular başarılı sonuçlar alarak madalyalarla döndü. Özlem Gürsoy, Songül Aydemir ve Albina İlyaz 3'üncü olurken, Elmira Yasin 1'incilik elde etti. Erzincan Valiliğinden tebrik mesajı yayınlandı.
11-15 Şubat 2025 tarihleri arasında Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda, deprem şehidi Ahmet Turan Durman adına düzenlenen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Erzincanlı sporcular derece ile döndüler.
Erzincan İl Özel İdare sporcularından Özlem Gürsoy 57 kiloda 3'üncü, Songül Aydemir 62 kiloda 3'üncü, Albina İlyaz 72 kiloda 3'üncü ve Elmira Yasin 76 kiloda 1'inci oldular.
Erzincan Valiliğinden tebrik mesajı yayınlanarak "Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN