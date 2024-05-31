Erzincanlı sporcular Türkiye şampiyonu oldu
Mersin / Erdemli'de düzenlenen Havalı Sporlar Atıcılık Okul Sporları Türkiye müsabakalarında yarışan Erzincanlı sporcular Melike Polat, Nisanur Özatalay ve Tuana Deniz, Okul Sporları Havalı Silahlar Genç Kadınlar tüfek kategorisinde Türkiye şampiyonu oldular. Havalı Silahlar Genç Erkekler ferdi tüfek kategorisinde yarışan Kerim Can Karanlık ise Türkiye 3'üncüsü oldu.
Mersin / Erdemli de düzenlenen Havalı Sporlar Atıcılık Okul Sporları Türkiye müsabakalarında yarışan Erzincanlı sporcular Melike Polat, Nisanur Özatalay ve Tuana Deniz, Okul Sporları Havalı Silahlar Genç Kadınlar tüfek kategorisinde Türkiye şampiyonu oldular.
Havalı Silahlar Genç Erkekler ferdi tüfek kategorisinde yarışan Kerim Can Karanlık ise Türkiye 3'üncüsü oldu. - ERZİNCAN