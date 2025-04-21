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Erzincanlı Sporcular Nurullah İvak Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda Derece Elde Etti

Erzincanlı Sporcular Nurullah İvak Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda Derece Elde Etti
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Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda Poyraz Aslan cirit atmada Türkiye şampiyonu, Ahmet Berat Bozdemir ise gülle atmada Türkiye ikincisi oldu.

Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda Erzincanlı sporculardan Poyraz Aslan cirit atmada Türkiye şampiyonu, Ahmet Berat Bozdemir ise gülle atmada Türkiye ikincisi oldu.

19-20 Nisan 2025 tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcular derece elde etti. Cirit atma branşında yarışan Poyraz Aslan, 46.50 metrelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olurken aynı şampiyonada gülle atma branşında mücadele eden Ahmet Berat Bozdemir ise 14.88 metrelik atışıyla Türkiye ikincisi olmayı başardı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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