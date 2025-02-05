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Erzincanlı Sporcu Mehir İçli, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Erzincanlı Sporcu Mehir İçli, Türkiye Üçüncüsü Oldu
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Erzincanlı atlet Mehir İçli, İstanbul'da düzenlenen Jerfi Fıratlı U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 adım atlama branşında 14.02 metre ile Türkiye üçüncüsü unvanını kazandı.

Erzincanlı sporcu Mehir İçli, 31 Ocak-2 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Jerfi Fıratlı U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 adım atlama branşında 14.02 metre derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Erzincan Valiliğinden yapılan paylaşımda "Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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