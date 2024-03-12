Erzincanlı Sporcu Galip Berat Afal Türkiye Şampiyonu Oldu

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında yarışan Erzincanlı sporcu Galip Berat Afal Türkiye şampiyonu olarak yeni Türkiye rekorunu kırdı.

Erzincanlı atıcılık sporcuları Büyük Erkekler Havalı Tüfek disiplininde yarışan Yusuf Karabina Türkiye ikincisi olarak Milli Takım baraj puanı attı. Genç Erkekler Havalı Tüfek disiplininde yarışan Galip Berat Afal Türkiye Şampiyonu olarak yeni Türkiye rekorunu kırdı ve Milli takım baraj puanı attı.

Genç Erkekler Havalı Tüfek disiplininde yarışan Erzincanlı sporcu Kerim Can Karanlık Türkiye üçüncüsü oldu.

Yıldız Bayanlar Havalı Tüfek disiplininde yarışan Erzincanlı sporcu Nisanur Özatalay Türkiye ikincisi oldu. - ERZİNCAN