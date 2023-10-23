Erzincanlı Serhat Sarıçiçek Yunanistan'da Dünya beşincisi oldu

Erzincanlı Serhat Sarıçiçek, Yunanistan'da katıldığı Grekoromen Güreş Şampiyonasında Dünya beşincisi oldu.

Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası sona erdi. Türk güreşçiler, serbest stilde 6 madalya (2 altın, 2 gümüş, 2 bronz) ve grekoromende ise 5 madalya (3 gümüş, 2 bronz) elde etti. Altın madalya kazanan isimler, 78 kiloda Osman Önder (55-60 yaş kategorisi) ve 130 kiloda Mustafa Başdemir (45-50 yaş) oldu. Türk sporcular, Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda 2'si altın, 11 madalya kazandı.

Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen organizasyonda Serhat Sarıçiçek'te Dünya beşincisi olarak Erzincan'ın gurur kaynağı oldu.

Sarıçiçek, İranlı rakibini 8- 4 tuşla, Alman rakibini 5- 0 puanla yenerken Amerikalı rakibiyle 1- 1 eşitlik anında sakatlanarak Dünya beşincisi olarak turnuvaya veda etti.

Sarıçiçek, "Sakatlanmam dolayısıyla Dünya beşincisi olarak turnuvaya veda ettim. Allah'ın izniyle sakatlığımdan kurtulup şampiyonluk için çalışıp altın madalyayı ilime ve ülkeme kazandıracağım. Destek olup yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ederim" dedi. - ERZİNCAN