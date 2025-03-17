Erzincanlı Safiye Mustafa Türkiye 3'üncüsü Oldu
13-16 Mart 2025 tarihleri arasında Tekirdağ'da düzenlenen U15-U17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Erzincanlı güreşçi Safiye Mustafa, 54 kiloda Türkiye 3'üncüsü olarak başarı elde etti.
13-16 Mart 2025 tarihleri arasında, Tekirdağ'da düzenlenen U15-U17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Erzincanlı güreşçi Safiye Mustafa Türkiye 3'üncüsü oldu.
2025 U15-U17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası, yapılan final müsabakalarının ardından tamamlandı. Müsabakalarda Erzincanlı sporcu Safiye Mustafa 54 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu. - ERZİNCAN