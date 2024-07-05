Erzincanlı milli sporcu U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Erzincanlı milli sporcu Elmira Yasin, kadınlar 76 kg'de finalde Bağımsız Sporcu Diana Titova'yı tuşla yenerek altın madalya kazandı. Karşılaşma Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda canlı olarak yayınlandı ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi. Elmira Yasin'in zaferi Erzincan'da büyük bir sevinçle karşılandı.
Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Erzincanlı milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.
1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kg'de milli sporcu Elmira Yasin, finalde karşılaştığı Bağımsız Sporcu Diana Titova karşısında 10-5'ten tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Erzincan'da Cumhuriyet Meydanında dev ekranda canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı çok sayıda Erzincanlı izledi.
Elmira Yasin'in Avrupa Şampiyonu olması Erzincan'da sevinçle karşılandı. - ERZİNCAN