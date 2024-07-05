Üye Girişi
Haberler

Erzincanlı milli sporcu U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Erzincanlı milli sporcu Elmira Yasin, kadınlar 76 kg'de finalde Bağımsız Sporcu Diana Titova'yı tuşla yenerek altın madalya kazandı. Karşılaşma Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda canlı olarak yayınlandı ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi. Elmira Yasin'in zaferi Erzincan'da büyük bir sevinçle karşılandı.

Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Erzincanlı milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.

1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kg'de milli sporcu Elmira Yasin, finalde karşılaştığı Bağımsız Sporcu Diana Titova karşısında 10-5'ten tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erzincan'da Cumhuriyet Meydanında dev ekranda canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı çok sayıda Erzincanlı izledi.

Elmira Yasin'in Avrupa Şampiyonu olması Erzincan'da sevinçle karşılandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumhuriyet Meydanı Sırbistan Erzincan Avrupa Şampiyonası Spor Güncel Haberler

Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

 Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız

Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız

 'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

Bakmadan Geçme

Wattpat çöktü mü, sorun mu var? 5 Temmuz 2024 Wattpad neden açılmıyor?Wattpat hikayelerim neden görünmüyor? Alperen Berber kimdir? Alperen Berber kaç yaşında, hangi sporu yapıyor? Galatasaray yetki kongresi ne zaman (FLORYA)? GS Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ne zaman? 5 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman? 5 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 5 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 5 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Temmuz 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 5 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler

Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title