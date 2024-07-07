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Erzincanlı Milli Güreşçiler Sırbistan'dan Zaferle Döndü

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Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarı elde eden Erzincanlı milli güreşçiler Elmira Yasin ve Özlem Gürsoy, Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Ahıska kökenli Erzincanlı milli güreşçi Elmira Yasin ve U17 Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlar 57 kilogramda Avrupa ikincisi olan Erzincanlı milli güreşçi Özlem Gürsoy, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında düzenlenen törenle coşkuyla karşılandılar.

Sırbistan'dan dönen şampiyon güreşçiler için Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında tören düzenlendi. Törene milli sporcuların aileleri, arkadaşları ve güreş camiasından sporcu ve teknik heyet katıldı. Havalimanı çıkış kapısında maytaplar yakılarak karşılanan şampiyon güreşçiler ailelerine sarılarak hasret giderdiler.

Şampiyon güreşçiler, Türk bayrağını uluslararası platformlarda dalgalandırmaktan gurur duyduklarını ifade ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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