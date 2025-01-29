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Erzincanlı Halterci İbrahim Özbay Türkiye Şampiyonu Oldu

Erzincanlı Halterci İbrahim Özbay Türkiye Şampiyonu Oldu
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Halter Gençler Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda İbrahim Özbay, 89 kiloda koparmada 127, silkmede 155 kiloluk dereceler yaparak Türkiye birincisi oldu.

Halter Gençler Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonasında Erzincanlı Halterci İbrahim Özbay, Türkiye birincisi oldu.

Ankara Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye geneli 31 ilden 205 kadın, 205 erkek olmak üzere toplam 410 sporcunun katıldığı şampiyonada 89 kiloda yarışan sporcu İbrahim Özbay; koparmada 127, silkmede ise 155 kiloluk derece yaparak Türkiye birincisi oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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