Erzincanlı güreşçi Ulubey Sarıçiçek Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Erzincanlı güreşçi Ulubey Sarıçiçek, Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonaya Erzincan Gençlik Spor Kulübünden katılan Sarıçiçek, finalde Samsunlu rakibine 5-4 yenilerek ikinci oldu. Antrenörleri tarafından hazırlanan Sarıçiçek'in başarısı Erzincan'da takdirle karşılandı.