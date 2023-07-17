Erzincanlı Devlet Memuru Fransa'da Ultra Trail Yarışına Hazırlanıyor

Erzincan'da yaşayan 51 yaşındaki devlet memuru Hüseyin Temizsoy, Fransa'da 2024'te düzenlenecek Ultra Trail du Mont-Blanc Yarışı'na Munzur ve Keşiş dağlarında hazırlanıyor. Temizsoy, uzun yıllardır koşu sporuyla ilgileniyor ve birçok madalya ve derece elde etmiştir. Şu anda Kapadokya Ultra Maraton Yarışları'na ve UTMB'ye hazırlanan Temizsoy, antrenmanlarını Erzincan'daki dağlarda sürdürmektedir.

Erzincan'da yaşayan 51 yaşındaki devlet memuru Hüseyin Temizsoy, Fransa'da 2024'te düzenlenecek Ultra Trail du Mont-Blanc Yarışı'na Munzur ve Keşiş dağlarında hazırlanıyor.

Kentte bir kurumda memur olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Temizsoy, 35 yıldır koşarken 13 yıldır da ultra maraton sporcusu olarak katıldığı yarışlarda madalya ve dereceler elde etti.

Eylül ayında Kapadokya Ultra Maraton Yarışları, 2024 yılında ise Fransa'da düzenlenecek Ultra Trail du Mont-Blanc Yarışı'na (UTMB) hazırlanan Temizsoy, antrenmanlarını Erzincan'ın Munzur ve Keşiş dağlarındaki dik yamaç ve sarp kayalıklarda sürdürüyor.

Geçen yıl katıldığı, Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 63 kilometrelik parkurda dünya üçüncüsü olan ultra maratoncu, şimdi gözünü hem Kapadokya hem de Avrupa'daki yarışlara dikti.

Temizsoy, AA muhabirine, hedefleri doğrultusunda yıllardır koşu sporuyla ilgilendiğini, gençlere örnek olması bakımından koşmadığı bir günü yaşanmayan gün olarak saydığını söyledi.

Sağlık için sporun önemini vurgulayan Temizsoy, kendisinin de bu yaşına rağmen spor sayesinde çok sağlıklı olduğunu belirtti.

"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

İlk olarak önümüzdeki günlerde düzenlenecek Kapadokya Ultra Maraton Yarışları'na katılacağını ifade eden Temizsoy, "Ardından Fransa'da düzenlenecek 100 mil UTMB yarışları var. Fransa'ya gidip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Erzincan'da Keşiş ve Munzur dağında antrenmanlarımı yapıyorum. Son olarak Keşiş Dağı'nda tepe çalışması ve yarı dağa tırmanış antrenmanımızı gerçekleştirdik." dedi.

Temizsoy, bu sporun olmazsa olmazının fitness, ağırlık ve kardiyo ile beslenme olduğunu kaydetti.

Yaptığı çalışma hakkında bilgi veren Temizsoy, "Önce düz alanda ısınıyorum. Daha sonra dik yamaçlarda, tepelerde rampa çalışması yapıyorum. Vücudu bu şekilde hazırlıyorum çünkü ultra maraton benim koşacağım yerde neredeyse her 1 kilometrede yükseklik kazanıyoruz. Tepe çalışmasını onun için çok önemsiyorum. Burası bu çalışmalar için mükemmel bir yer." diye konuştu.