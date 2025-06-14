Erzincanlı Badmintoncular Uluslararası Turnuvalara Hazırlanıyor

Erzincanlı Badmintoncular Uluslararası Turnuvalara Hazırlanıyor
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Erzincanlı milli sporcular, Badminton Federasyonu'nun düzenlediği uluslararası turnuvalara katılmak için Ankara'da hazırlık kampında buluştu. 14 sporcu ve 2 antrenörden oluşan ekip, Türkiye'yi temsil edecek.

Erzincanlı milli sporcular Badminton Federasyonunun programında yer alan İtalya, Çekya ve Bulgaristan'da yapılacak olan uluslararası turnuvalara katılmak için Ankara'da Badminton Olimpiyat Hazırlık Kamp merkezinde hazırlık kampına katıldılar.

Büyükler A Milli Takımı ve Gençler Milli Takımının ortak yaptığı kampta Erzincan'dan 14 milli sporcu ve 2'de milli takım antrenörü yer aldı.

Erzincanlı sporcuların kamptaki sayısıyla birlikte Badminton Milli Takımına en çok sporcu veren il oldu. Milli takımda Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil edecek sporcular; Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Yasemen Bektaş, Zehara Erdem, Aleyna Korkut, Nisanur Çimen, Cemile Benu Burat, Elif Rabia Şimşek. Emre Sönmez, Emirhan Budak, Abdulsamet Özdemir, Gökay Göl, Yiğithan Bilge. Antrenörler; Murad Sönmez ve Uğur Erçetin. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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