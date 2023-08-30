Erzincanlı Badmintoncular Almanya'ya Transfer Oldu

Badmintonda Erzincan'ın yetiştirdiği başarılı sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Almanya'nın Bonn şehrinde bulunan Beuel Kulübüne transfer oldular.

Erzincan'ın badmintonda yetiştirdiği sporcularla Avrupa'da çok önemli yer edindiği Fransa liginden sonra Almanya'dan da transfer teklifi gelen Erzincanlı Avrupa şampiyonu milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin bu teklifi kabul ederek 2023-2024 sezonunda Almanya'nın Bonn şehrinde bulunan Beuel Kulübünün başarısı için ter dökecekler.

Transferlerle ilgili bilgi veren Milli takım Antrenörlerimiz Murad Sönmez ve Uğur Erçetin, "7 yaşından alıp Avrupa Şampiyonu yapıp ve ülkemize yüzlerce uluslar arası madalyalar kazandıran sporcularımızla ne kadar öğünsek azdır. Bu Ülkemiz için çok büyük bir spor olayıdır. Almanya gibi spor devi bir ülkenin liginde oynamak ülkemizi temsil etmek çok gurur verici. Erzincan da badmintonu bu noktalara getiren herkesi tebrik ediyoruz, destekler artıkça uluslararası başarılarda aynı doğrultuda artacaktır." diye konuştular. - ERZİNCAN