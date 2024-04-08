Erzincanlı Badmintoncular 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu Oldu

Bursa'da Gürsu Sporcu Fabrikası Spor Salonu'nda 3-7 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında, Erzincanlı badmintoncular 4 farklı branşta Türkiye şampiyonluğu kazandı.

420 sporcu ve 130 kulübün katıldığı 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasının açılış töreninde, Badminton Federasyon Başkanı Ercan Yıldız, KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Federasyon Başkanvekili Ercan Ayılgan, Asbaşkanlar Zafer Şahin, Şaban Kırcalı, Hüseyin Fil, Federasyon Genel Sekreteri Aytekin Keleş ve Bursa protokolü yer aldı.

17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında, Erzincanlı badmintoncular 4 farklı branşta Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Turnuvada başarılı bir performans sergileyen Erzincanlı sporcular şu şekilde oldu:

Tek bayanlar: Aleyna Korkut - Türkiye Şampiyonu

Karışık çiftler: Nisanur Çimen ve Gökay Göl - Türkiye Şampiyonluğu

Çift bayanlar: Aleyna Korkut ve Nisanur Çimen - Türkiye Şampiyonu

Çift erkekler: Gökay Göl ve Mehmet Töremiş - Türkiye Şampiyonu - ERZİNCAN