Üye Girişi
Haberler

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye-Azerbaycan Kadın A Milli Futbol Takımları maçı öncesi milli takımı ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye ile Azerbaycan Kadın A Milli Futbol Takımları arasında oynanacak olan milli maç öncesi antrenman yapan milli takımı ziyaret etti. Vali Aydoğdu, milli takıma başarılar dileyerek tüm Erzincanlıları maça davet etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye ile Azerbaycan Kadın A Milli Futbol Takımları arasında 31 Mayıs Cuma günü Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunda oynanacak olan milli maç öncesi antrenman yapan milli takımımızı ziyaret ederek futbolcular ve teknik ekiple görüştü.

Milli maçın Erzincan'da oynanması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine teşekkür eden ve milli takım oyuncularını ve teknik ekibi Erzincan'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Aydoğdu, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde milli takımımıza başarılar dileyerek, tüm Erzincanlıları milli takıma destek olmaları için 31 Mayıs Cuma günü 13 Şubat Şehir Stadyumuna davet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hamza Aydoğdu Milli Takım Azerbaycan Erzincan Türkiye Futbol Futbol Spor Güncel Haberler

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

 Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

 AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 29 Mayıs hangi burç? 29 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 29 Mayıs tarihi hangi burç olur? Nihat Doğan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nihat Doğan kaç yaşında, nereli? Nihat Doğan biyografisi! Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! 29 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? 29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fetihler Sultanı son bölüm neler oldu? 29 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? Bugün ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Özgür elendi mi? 29 Mayıs Survivor'a kim veda etti? Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 29 Mayıs Survivor elenen isim! İSTANBUL'UN FETHİ KISA MESAJLAR! 29 Mayıs İstanbul'un Fethi anlamlı, güzel ve resimli sözler neler? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 29 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Resmi Gazete bugün (29 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 29 Mayıs dün gece deprem mi oldu?
Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti

Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title