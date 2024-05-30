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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Azerbaycan Milli Takımını Ziyaret Etti

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 31 Mayıs Cuma günü Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunda Kadın A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı milli maç öncesi antrenman yapan Azerbaycan Milli Takımını ziyaret ederek futbolcular ve teknik ekiple görüştü.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 31 Mayıs Cuma günü Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunda Kadın A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı milli maç öncesi antrenman yapan Azerbaycan Milli Takımını ziyaret ederek futbolcular ve teknik ekiple görüştü.

Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın milli takım oyuncularını ve teknik ekibini Erzincan'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Aydoğdu, kardeşçe bir mücadele olmasını dileyerek, tüm Erzincanlıları 31 Mayıs Cuma günü 13 Şubat Şehir Stadyumunda oynanacak olan maçı izlemeye davet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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