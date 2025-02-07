Erzincan Takımları Badminton Grup Şampiyonu Oldu

4-6 Şubat 2025 tarihleri arasında Giresun'da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Badminton Grup Birinciliğine Erzincan takımları damga vurdu. Giresun İkin'de 12 takımın katılımıyla yapılan yarışmada Erzincan'ı temsil eden Erzincan Spor Lisesi ve Erzincan Anadolu Lisesi sporcuları bütün rakiplerini set vermeden yenerek Grup Şampiyonu oldular. Sporcular aldıkları galibiyetle aynı zamanda Türkiye Şampiyonası finallerine de katılmaya hak kazanandılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor