Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faaliyete koyulan yüzme havuzu için ağustos ayı kayıt takvimi açıklandı. Yetişkinler ve çocuklar için farklı yaş gruplarında kayıtlar yapılacak.

Erzincan Olimpik Yüzme Havuzu Ağustos 2023 kurs kayıt tarihleri belirlendi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faaliyete koyulan yüzme havuzu genç yaşlı demeden her yaşın ilgisini çekiyor. Son günlerde artan hava sıcaklıkları dolayısıyla da vatandaşlar tarafından yoğun katılım ile geçen yüzme kurslarının ağustos kayıt takvimi açıklandı. Buna göre; 20-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında, yetişkin bayan ve yetişkin erkek kayıtları, 24-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında, 6-8 yaş ve 9-12 yaş gruplarının kayıtları ve 26-27-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında, 6-12 yaş teknik kurs kayıtları yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yüzme kurslarına kayıt yaptıran vatandaşlar, vardiya halinde yüzme havuzuna giderek alanında uzman antrenörlerinden eğitim alıyor. - ERZİNCAN