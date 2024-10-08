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Erzincan, Okul Sporlarında Türkiye Birincisi Olmayı Başardı

Erzincan, Okul Sporlarında Türkiye Birincisi Olmayı Başardı
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Erzincan, 2023-2024 illere göre okul sporlarına katılım oranında %92,82 ile Türkiye birincisi oldu. Vali Hamza Aydoğdu, bu başarının gençliğin azmi ve kararlılığı ile şekillendiğini vurguladı.

Erzincan, 2023-2024 illere göre okul sporlarına yüzde 92,82 katılım oranıyla Türkiye birincisi olarak zirvede yerini aldı.

Erzincan, okul sporlarına katılım oranında Türkiye birincisi olarak zirvedeki yerini aldı. Vali Hamza Aydoğdu, "Sporun birliktelik ve dayanışma ruhuyla gençlerimiz, sağlam adımlarla geleceğe yürüyor. Bu başarı, Erzincan'ın sadece sporla değil, azim ve kararlılıkla şekillenen bir gençlik yetiştirdiğinin en güçlü göstergesidir. Sporla büyüyen bu nesil, şehrimizin adını gururla zirveye taşımaya devam edecek." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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