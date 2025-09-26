Erzincan Okul Sporlarında Türkiye Birincisi Oldu

Erzincan okul sporlarında Türkiye birincisi.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"2024-2025 eğitim-öğretim yılında Erzincan; okul sporlarındaki yüksek katılım oranıyla gençlerin azmini, öğretmenlerin gayretini ve şehir olarak spora yüklediğimiz anlamı başarıyla taçlandırmasının gururunu yaşıyoruz.

Şehrimizdeki okulların yüzde 96,53 gibi olağanüstü bir oranla Türkiye 1. olması ve okul spor faaliyetlerine katılması, öğrencilerimizin ise yüzde 76,83'lük temsil gücüyle sahalarda yer alması Erzincan'ı Türkiye birinciliğine taşıyan en büyük gurur kaynağımız oldu.

"Değer Erzincan" projesiyle şehrimizin her köşesinde sporun, sanatın ve eğitimin bir arada yükselmesi için kurduğumuz hayalin ete kemiğe bürünmüş halini bu tabloyla görmek, geleceğe dair inancımızı daha da perçinledi.

Bu büyük gururda emeği olan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi gönülden kutluyor, Erzincan'ın sporla, eğitimle ve değerleriyle büyüyen yolculuğunda yan yana yürümekten onur duyuyoruz." - ERZİNCAN