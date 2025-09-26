Haberler

Erzincan Okul Sporlarında Türkiye Birincisi Oldu

Erzincan Okul Sporlarında Türkiye Birincisi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okul sporlarındaki yüksek katılım oranıyla Türkiye genelinde birinci olmanın gururunu yaşıyor. Okulların yüzde 96,53'ü spor faaliyetlerine katılırken, öğrencilerin temsil gücü yüzde 76,83 seviyesine ulaştı.

Erzincan okul sporlarında Türkiye birincisi.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"2024-2025 eğitim-öğretim yılında Erzincan; okul sporlarındaki yüksek katılım oranıyla gençlerin azmini, öğretmenlerin gayretini ve şehir olarak spora yüklediğimiz anlamı başarıyla taçlandırmasının gururunu yaşıyoruz.

Şehrimizdeki okulların yüzde 96,53 gibi olağanüstü bir oranla Türkiye 1. olması ve okul spor faaliyetlerine katılması, öğrencilerimizin ise yüzde 76,83'lük temsil gücüyle sahalarda yer alması Erzincan'ı Türkiye birinciliğine taşıyan en büyük gurur kaynağımız oldu.

"Değer Erzincan" projesiyle şehrimizin her köşesinde sporun, sanatın ve eğitimin bir arada yükselmesi için kurduğumuz hayalin ete kemiğe bürünmüş halini bu tabloyla görmek, geleceğe dair inancımızı daha da perçinledi.

Bu büyük gururda emeği olan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi gönülden kutluyor, Erzincan'ın sporla, eğitimle ve değerleriyle büyüyen yolculuğunda yan yana yürümekten onur duyuyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
THY'den KAP açıklaması geldi: 225 adet Boeing uçağı satın alınacak

Beyaz Saray'da tarihi imza! Türk Hava Yolları dev anlaşmayı duyurdu
Formasını çıkarıp kırmızı görmüştü, Liverpool, Ekitike'ye cezayı kesti

Bu gol sevinci pahalıya patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz

3 yıl önce çekilen görüntüyle meydan okudu: Hesap vereceksiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.