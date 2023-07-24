Erzincan MEB AKUB, arama kurtarma faaliyetlerinde daha etkin olmak için rafting etkinliği düzenledi. Etkinlikte ekiplere afet bölgelerinde nasıl hareket etmeleri gerektiği de öğretildi.

Erzincan MEB AKUB rafting etkinliği ile arama kurtara faaliyetlerinde daha etkin olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığına ait Arama Kurtarma Birimleri MEB AKUB 2023 yılı eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Eğitim faaliyetleri çerçevesinde arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla düzenli doğa yürüyüşleri ve doğa sporları gibi etkinlikler ile zinde kalmaya devam eden MEB AKUB üyeleri Erzincan ile Kemah ilçesi arasında yer alan ve Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından biri olan Karasu Nehri'nde yaklaşık 10 kilometrelik parkurda kürek çekerek her şart ve zeminde hizmet etmeye hazır oldukları mesajını verdiler. Bu etkinlikte MEB AKUB ekiplerine afet bölgelerinde arama kurtarma ve boğulma vakalarında nasıl hareket etmeleri gerektiği de öğretildi. - ERZİNCAN