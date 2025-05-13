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Erzincan Kadın Futbol Takımı, 1. Etap Grup Maçlarına Hazır

Erzincan Kadın Futbol Takımı, 1. Etap Grup Maçlarına Hazır
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Erzincan Kadın Futbol Takımı, 13-17 Mayıs tarihlerinde Ardahan'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi 1. etap grup maçlarında mücadele edecek. Takım, bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

Erzincan Kadın Futbol Takımı, 13-17 Mayıs'ta Ardahan'daki 1. etap grup maçlarında mücadele edecek.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında düzenlenen kadınlar futbol 1. etap 12. grup müsabakalarında Erzincan'ı temsil edecek olan kafile, müsabakaların yapılacağı Ardahan'a hareket etti.

13 mayıs salı günü başlayıp 17 mayıs cumartesi gününe kadar sürecek olan turnuvada, Erzincanlı futbolcular, bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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