Erzincan'ın atıcılık sporcuları başarılarını olimpiyatlarla taçlandırmak istiyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Havalı-Ateşli Tüfek ve Tabanca Takımı sporcuları, atıcılıktaki başarılarına yenilerini ekleyip olimpiyatlarda mücadele etmek için çalışıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve 2008'de kurulan takımın sporcuları, ulusal ile uluslararası müsabakalarda 2010'dan itibaren 420 madalya kazandı ve takım-ferdi 10 Türkiye rekoru kırdı.

Haftada 6 gün 5 saat çalışan ve aralarında milli sporcuların da bulunduğu takım, başarılarını 2024 Paris Olimpiyatlarıyla taçlandırmayı hedefliyor.

Milli takım antrenörü Nurefşan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte atıcılık sporunda lisanslı 52 sporcunun bulunduğunu ve ulusal ile uluslararası müsabakalara hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Mayıs ayında Azerbaycan'da düzenlenecek Tüm Dallar Dünya Şampiyonası ile Universiade ve Akdeniz Oyunları şampiyonaları için sporcuların çalışmalarına devam ettiğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Paris Olimpiyatları için bir sporcumuz kota aldı. Ulusal müsabakalarda kendini göstererek uluslararası müsabakalarda da yarışıyor. Çalışmalarımız haftanın 6 günü 5 saat üzerinden gerçekleşiyor. Sporcularımızla yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Her sporcumuzun kendine ait antrenman programları bulunmakta. Ülkemizi ve Erzincan'ı en iyi şekilde olimpiyatlarda temsil etmek istiyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde atış antrenörü olarak görev yapan Tuğrul Karanlık ise haftanın 6 günü elektronik ve vargel sistemli poligonda antrenman yaptıklarını anlattı.

Milli takımda sporcularının bulunduğuna işaret eden Karanlık, "Hazırda bir sporcumuz olimpiyat havuzunda yer almakta, elde edeceğimiz puanlarla 2024'te Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sporcular olimpiyat hayali kuruyor

Olimpiyat kotası alan sporcu Yusuf Karabina da 9 yıldır atıcılık sporu ile uğraştığını aktardı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Bölümü'nün son sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Karabina, olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak için yoğun çalıştığını ifade etti.

Sporcu Yiğit Geçim de 8 yıldır atıcılık sporu ile uğraştığını ve üst üste iki yıldır dereceler aldığını hatırlatarak, "İki yıldır Türkiye şampiyonu oluyorum. Mayıs ayı içerisinde yapılacak Ulusal Egemenlik Kupası'na hazırlanıyorum. Antrenörlerimin desteği ile günde 3 saat antrenman yapıyorum. Daha sonra Azerbaycan'da yapılacak şampiyona için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Hedefim ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.