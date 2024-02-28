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Erzincan Gençlik Merkezleri Arası Spor Lig Turnuvası Başladı

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Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Gençlik Merkezleri arası Spor Lig Turnuvası, Geleneksel Türk Okçuluğu turnuvası ile başladı. Yarışmada derece alan gençler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen, Gençlik Merkezleri arası Spor Lig Turnuvası'nın startı Geleneksel Türk Okçuluğu turnuvası ile verildi. Erzincan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yarışma kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 17-26 yaş arasında kızlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen yarışmada kızlar kategorisinde Sibel Özkaya birinci olurken erkekler kategorisinde ise Yusuf Çullu birinci oldu. Derece alan gençler Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Gençlik Merkezleri arası Spor Lig Turnuvası futbol, basketbol, masa tenisi ve okçuluk gibi çeşitli branşlarda gerçekleşecek. Turnuvalar, gençler arasında dostluk ve dayanışmanın da pekiştirilmesine olanak sağlayacak. Katılımcı gençlerin hem fiziksel aktivitelerini arttırarak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine destek olacak olan turnuvalar, aynı zamanda sporun birleştirici gücünü de ortaya koyacak.

Turnuva kapsamında gerçekleşecek müsabakalar, sporun ruhunu ve rekabetin heyecanını yaşatacak. Katılımcı gençler, yeteneklerini sergileyerek hem spor alanında başarı elde etme fırsatı bulacaklar hem de farklı gençlik merkezleriyle kaynaşma şansı yakalayacaklar.

Erzincan'ın gençlerini sporun ve sağlıklı yaşamın önemine teşvik eden bu turnuvalar, gençlik merkezleri arasında dostluk bağlarını güçlendirirken, aynı zamanda gençleri spora teşvik ederek aktif bir yaşam tarzının benimsenmesine katkı sağlayacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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