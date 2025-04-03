Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!

Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı
İlk 'boykot' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici

İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş
Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek
İstanbul'da Nefret Suçları Nedeniyle 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Boykot soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi için karar verildi

Erzincan Geleneksel Güreşler İl Temsilciliğine Habip Halepli Atandı

Erzincan Geleneksel Güreşler İl Temsilciliğine Habip Halepli Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılı Geleneksel Güreşler Federasyon seçimlerinin ardından, güreş antrenörü Habip Halepli Erzincan İl Temsilcisi olarak atanarak 4 yıl boyunca bu görevi yürütecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Erzincan İl Temsilciliğine Habip Halepli atandı.

2024 yılı Geleneksel Güreşler Federasyon seçiminin ardından, Erzincan İl Temsilciliği görevine güreş antrenörü Habip Halepli atandı.

Federasyon tarafından atanan Halepli bu görevi 4 yıl süreyle yürütecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.