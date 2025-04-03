Erzincan Geleneksel Güreşler İl Temsilciliğine Habip Halepli Atandı
2024 yılı Geleneksel Güreşler Federasyon seçimlerinin ardından, güreş antrenörü Habip Halepli Erzincan İl Temsilcisi olarak atanarak 4 yıl boyunca bu görevi yürütecek.
Türkiye Geleneksel Güreşler Erzincan İl Temsilciliğine Habip Halepli atandı.
2024 yılı Geleneksel Güreşler Federasyon seçiminin ardından, Erzincan İl Temsilciliği görevine güreş antrenörü Habip Halepli atandı.
Federasyon tarafından atanan Halepli bu görevi 4 yıl süreyle yürütecek. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor