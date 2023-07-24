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Erzincan Erkek Voleybol Takımı ANALİG finaline yükseldi

Spor Haberleri

Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol yarı final müsabakalarında rakibini yenen Erzincan Erkek Voleybol takımı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol yarı final müsabakalarına katılan Erzincan Erkek Voleybol Takımı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Ardahan Kazım Karabekir Paşa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve 20 ilden 24 takımın katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) voleybol yarı final müsabakalarında rakibini yenen Erzincan Erkek Voleybol takımı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Centilmence geçen müsabakalardan 24 takım içinden finale yükselen Erzincan takımı şampiyonluk için mücadele verecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol Erzincan Ardahan Spor Haberler

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