Erzincan'da Yedigöller'de Buz Pateni Keyfi

Erzincan'da, Esence Dağı zirvesine tırmanan doğa tutkunu kayak antrenörü Cansel Atilla, yüzeyinin büyük kısmı buz tutan Yedigöller'de buz pateni yaptı.

Erzincan'da iki gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

Üzümlü ilçesinde bulunan ve kentin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Yedigöller'in yüzeyinin büyük bölümü de buz tuttu.

Doğa tutkunu kayak antrenörü Cansel Atilla, arkadaşlarıyla Esence Dağı'na tırmandı.

Atilla, yüzeyinde yaklaşık 15-20 santimetre buz tabakası oluşan Yedigöller'de doğa ve manzara eşliğinde buz pateni yaptı.

Cep telefonu ile kayak keyfini kayıt altına alan Atilla, arkadaşları ile zorlu yolları aşarak Yedigöller bölgesine geldiklerini söyledi.

Yedigöller bölgesinin bu mevsimde buz tutuğunu dile getiren Atilla, şunları anlattı:

"Arkadaşlarımızla motorkros araçlarıyla Yedigöller bölgesine tırmandık. Burası bu mevsimde 15-20 santimetre buz tutuyor. Biz de bunu fırsata çevirerek buz patenimizi yanımıza alarak zorlu yolları aşarak buraya geldik. Geldiğimize de değdi. Buz tutan gölün üstünde çok güzel ve eğlenceli vakit geçirdik."