Erzincan'da Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Erzincan'da Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası

Erzincan'da Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası gerçekleştirildi.

Erzincan'da Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 12 ilden 7'si kadın 38 sporcu katıldı. Ekşisu Mesire alanından havalanan sporcular, yaklaşık 10 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra önceden belirlenen hedeflerine inebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmaya katılan 38 sporcu önümüzdeki yıl federasyonun hedef yarışmasındaki A klasmanında yarışabilmek için buradan puan almaları gerekiyor. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzincan Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title