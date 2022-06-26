Erzincan'da Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Erzincan'da Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası gerçekleştirildi.
Erzincan'da Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası gerçekleştirildi.
Şampiyonaya 12 ilden 7'si kadın 38 sporcu katıldı. Ekşisu Mesire alanından havalanan sporcular, yaklaşık 10 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra önceden belirlenen hedeflerine inebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Yarışmaya katılan 38 sporcu önümüzdeki yıl federasyonun hedef yarışmasındaki A klasmanında yarışabilmek için buradan puan almaları gerekiyor. - ERZİNCAN
İhlas Haber Ajansı / Spor