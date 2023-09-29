Erzincan'da toplu taşıma araçları denetlendi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, otobüslerin ve toplu taşıma araçlarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi ve trafik güvenliği sağlandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, otobüslerin ve toplu taşıma araçlarının karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesi, taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve yolcuların seyahatlerinin daha güvenli hale getirilmesini sağlamak maksadıyla denetimler yapıldı.

Yapılan denetimler ile hem yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin ve toplu taşıma araçlarının sürekli olarak denetlenmesi hem de şoförler üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun" yoğun şekilde hissettirilmesini sağlamak isteniyor.

Sivil kıyafetli trafik jandarması denetim personeli tarafından toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binilmesi suretiyle Erzincan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 8 Trafik Jandarma Timi tarafından denetimler yapıldı.

Yapılan denetimler neticesinde, 1'i muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, 2'si de seyir halinde emniyet kemeri kullanmamak olmak üzere toplam 3 adet toplu taşıma aracına 1.823.00 TL trafik idari yaptırım cezası uygulanarak, 1 araç trafikten men edildi. - ERZİNCAN