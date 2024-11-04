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Erzincan'da Terzi Baba Yurdu'nda Masa Tenisi Seçmeleri Düzenlendi

Erzincan'da Terzi Baba Yurdu'nda Masa Tenisi Seçmeleri Düzenlendi
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Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Terzi Baba Yurdu, öğrencilerin sağlıklı yaşam tarzı benimsemelerine destek olmak amacıyla Yurt Ligi kapsamındaki masa tenisi seçmelerini gerçekleştirdi. Bu etkinlikle öğrenciler hem spor yapıyor hem de eğlenceli bir ortamda vakit geçirme fırsatı buluyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Terzi Baba Yurdu, Yurt Ligi kapsamında düzenlediği masa tenisi seçmeleriyle öğrencilerin sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine destek oluyor.

Terzi Baba Yurdu, öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu kapsamda düzenlenen Yurt Ligi Masa Tenisi Seçmeleri, öğrencilere hem spor yapma hem de eğlenceli bir ortamda vakit geçirme fırsatı sunuyor. Masa tenisi oynayarak aktif yaşam tarzını benimseyen öğrenciler, olumsuzluklardan uzaklaşarak fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı hale geliyorlar.

Bakanlığın desteğiyle yürütülen projede, seçmeleri tamamlayarak Yurt Ligi müsabakalarına katılacak sporcular belirlendi. Öğrenciler, boş zamanlarını değerlendirici ve eğlenceli spor aktiviteleri ile sosyal bir ortamda hareket kazanıyorlar. Yurt Ligi kapsamında masa tenisi takımı kurarak hem yetenekli sporcular yetiştirmeyi hem de öğrencileri spora teşvik etme amaçlanıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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